Избитая отцом-алкоголиком Утяшева умоляла мать сбежать из дома

Ляйсан Утяшева и Павел Воля стали новыми гостями программы Светланы Бондарчук "Света вокруг света". Гимнастка в эфире шоу поделилась сокровенным: оказывается, она с десяти лет боялась своего отца и мечтала сбежать с матерью из дома.

Гимнастка родилась в башкирском селе Раевский, позднее семья переехала в Волгоград. Папа будущего мастера спорта был учителем истории, а мама работала в библиотеке. В середине 90-х Альберт Утяшев решил заняться бизнесом, но дела шли очень плохо, поэтому он начал часто выпивать. Когда приходил домой, срывал злость на жене и маленькой дочери.

Ляйсан заявила, что с десяти лет боялась своего папу и умоляла мать сбежать из дома. Однако Зульфия Утяшева, несмотря ни на что, любила мужа и боялась осуждения со стороны родни. Она пыталась вылечить супруга от алкогольной зависимости, но ничего не получалось. Альберт снова и снова приходил домой пьяным, избивал жену и дочь.

Спортсменка призналась, что родительница пыталась скрыть от нее синяки, но девочка слышала, как ночами папа издевался над мамой. Однажды маленькая Ляйсан избила насильника гимнастическим снарядом, чтобы защитить Зульфию. По словам жены Павла Воли, в тот момент она находилась в состоянии аффекта и даже сломала об отца булаву.

В итоге Утяшева все же развелась с агрессором. Ляйсан отметила, что благодарна матери за то, что та никогда не настраивала ее против папы. Сейчас у него другая семья.

Как отметила супруга Павла Воли, она никогда раньше не рассказывала об этом, так как не хотела демонизировать отца. Однако Ляйсан Утяшева решила, что ей стоит поделиться опытом, чтобы другие жертвы домашнего насилия не терпели подобного обращения.