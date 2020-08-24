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Исхудавшая Ляйсан Утяшева раскрыла свой главный секрет

Исхудавшая Ляйсан Утяшева раскрыла свой главный секрет

Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
В 2020 году Ляйсан Утяшева приобрела небывалую популярность. Поклонники ежедневно "одаривают" гимнастку лестными комментариями и просят профессионального совета. Теперь многие девушки мечтают выглядеть как Ляйсан.
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Напомним, что звезда канала "ТНТ" является матерью двоих детей. Удивительно, но, посмотрев на фигуру Ляйсан Утяшевой, никто и не догадается, что она счастливая мама с внушительным стажем.

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 Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

 Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

Обожаемая супруга юмориста Павла Воли не скрывает своих пристрастий к спорту и постоянному похудению. Ляйсан признается, что долго шла к подобному результату.

Чтобы вернуть фигуру 20-летней девушки, Утяшевой пришлось очень серьезно поработать над собой. Телеведущая прекрасно осознает, что многочисленные поклонницы мечтают о такой же фигуре.

Именно поэтому гимнастка регулярно выкладывает посты на тему похудения и делится бесплатными действенными советами.

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Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

В этот раз Ляйсан напомнила о "летнем меню". Телеведущая отметила, что лето – прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек.

Этот сезон позволяет Утяшевой перейти на деток-диету. Более того, она практикует интервальное голодание. Гимнастка ест только 8 часов в сутки, а остальные 16 пьет одну лишь воду.

Каждое утро Ляйсан начинает со стакана теплой воды и уделяет немного времени ранней пробежке. Завтракает гимнастка исключительно растительными продуктами. Обычно это свежие ягоды и фрукты.

Обедает телеведущая белками и сырыми овощами. Полуденный рацион состоит из рыбы, морепродуктов или куриного филе.

А на ужин самый главный десерт – чистая вода. Можно ли назвать подобное питание рациональным, все еще остается спорным вопросом.

Однако Ляйсан Утяшева уверена, что такой рацион очищает организм и заряжает энергией на весь день.

"Стараюсь не есть после 20:00 и засыпать с детьми в 23:00. Нет соблазна что-то подъесть. Сон – лучшее, что вы можете дать себе в отпуске. Отказалась от кофе летом, он понадобится нам осенью", – написала гимнастка.

Автор: 24 августа 2020, 06:37 Источник: Инстаграм Ляйсан Утяшевой ✓ Надежный источник
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Что стало с завершившими карьеру красавицами-спортсменками

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