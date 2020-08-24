Исхудавшая Ляйсан Утяшева раскрыла свой главный секрет

Напомним, что звезда канала "ТНТ" является матерью двоих детей. Удивительно, но, посмотрев на фигуру Ляйсан Утяшевой, никто и не догадается, что она счастливая мама с внушительным стажем.
Обожаемая супруга юмориста Павла Воли не скрывает своих пристрастий к спорту и постоянному похудению. Ляйсан признается, что долго шла к подобному результату.
Чтобы вернуть фигуру 20-летней девушки, Утяшевой пришлось очень серьезно поработать над собой. Телеведущая прекрасно осознает, что многочисленные поклонницы мечтают о такой же фигуре.
Именно поэтому гимнастка регулярно выкладывает посты на тему похудения и делится бесплатными действенными советами.
В этот раз Ляйсан напомнила о "летнем меню". Телеведущая отметила, что лето – прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек.
Этот сезон позволяет Утяшевой перейти на деток-диету. Более того, она практикует интервальное голодание. Гимнастка ест только 8 часов в сутки, а остальные 16 пьет одну лишь воду.
Каждое утро Ляйсан начинает со стакана теплой воды и уделяет немного времени ранней пробежке. Завтракает гимнастка исключительно растительными продуктами. Обычно это свежие ягоды и фрукты.
Обедает телеведущая белками и сырыми овощами. Полуденный рацион состоит из рыбы, морепродуктов или куриного филе.
А на ужин самый главный десерт – чистая вода. Можно ли назвать подобное питание рациональным, все еще остается спорным вопросом.
Однако Ляйсан Утяшева уверена, что такой рацион очищает организм и заряжает энергией на весь день.
"Стараюсь не есть после 20:00 и засыпать с детьми в 23:00. Нет соблазна что-то подъесть. Сон – лучшее, что вы можете дать себе в отпуске. Отказалась от кофе летом, он понадобится нам осенью", – написала гимнастка.
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