Лера Кудрявцева назвала имя своего нового партнера

Недавно стало известно, что Оскар Кучера, партнер Леры Кудрявцевой, покидает скандально известное телешоу "Звезды сошлись". Кто займет его место, сообщила сама популярная ведущая.

Оскар Кучера и Лера Кудрявцева на протяжении нескольких лет вели шоу "Звезды сошлись", где откровенно общались на самые разные остро актуальные темы. А в первых рядах сидели представители отечественного шоу-бизнеса и кино и обсуждали эти вопросы с ведущими. Подчас вскрывались просто шокирующие данные.

Например, по слухам, именно после откровений единственной дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной, обвинившей артистку в многолетнем давлении и унижениях, Оскар Кучера якобы и принял решение покинуть скандально известную передачу.

Теперь зрители хотят узнать, кто же станет новым партнером Леры Кудрявцевой. Журналисты связались с популярной телеведущей, чтобы узнать об этом из первых рук. Лера Кудрявцева удовлетворила их любопытство. "Программа будет так же выходить в обычном режиме. Соведущим у меня будет Саша Колтовой, который ведет "ДНК" на НТВ", – сообщила телеблондинка.

Ранее Оскар Кучера так высказался о своем уходе из резонансной передачи: "Да, я покинул канал. В новых выпусках осенью меня уже не увидите. Жалеть не о чем". Правда, он не стал говорить, виной ли этому стал выпуск с Татьяной Плаксиной. Говорят, Оскар Кучера просто предпочел телевидению работу в театре. Ведь не все знают, что он не только шоумен и телеведущий, но и популярный актер.