Кудрявцеву с инсультом увезли в больницу после известия об уходе партнера

В короткий срок в жизни Леры Кудрявцевой случилось много событий. Только стало известно, что ее партнер Оскар Кучера покинул их шоу "Звезды сошлись", как мать телеблондинки с инсультом попала в клинику в Крыму.

О несчастье, случившемся с родительницей, сообщила сама Лера Кудрявцева. Она опубликовала несколько фотографий своей матери Александры Кудрявцевой. "Я, наверное, да и не только я, надолго запомним этот год. 2020. Конечно, мы здесь выкладываем в основном только красивые фотографии, как у всех все прекрасно и безоблачно. В жизни, конечно, все по другому (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – интригующе отметила Лера Кудрявцева, которая недавно уехала отдыхать с маленькой дочкой Машей.

Обычно ей составляет компанию мать. Но в этот раз она отправилась к ее сестре в Алушту. "Звонила и радовалась как ребенок, что наконец то море и солнце ☀️. Собиралась на концерт к @lazarevsergey... Ночью плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт", – объявила популярная телеведущая.

Можно только представить, что испытала Лера Кудрявцева, когда узнала эту жуткую новость. "Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже как–то пришла в себя, есть план действий. Нас ждет долгий путь к восстановлению, но мы справимся. Мамуля, люблю тебя сильно-сильно ! ❤️❤️❤️ Держись, родная. Мы рядом!! Берегите родителей!" – призвала Лера Кудрявцева.

Она не забыла поблагодарить медиков Крымской областной больницы им.Семашко, в которой проходит лечение мать телеведущей.

Ранее появилась информация о том, что якобы партнер Леры Кудрявцевой Оскар Кучера принял решение уйти из скандально известного шоу на НТВ "Звезды сошлись". Говорят, телеведущий не смог терпеть характер передачи. "Ушел с НТВ… не выдержал", "Силы закончились копаться в д….е", – приводят ряд СМИ слова Оскара Кучеры, сказанные в беседе с друзьями.

По слухам, последней каплей, переполнившей чашу терпения Оскара Кучеры, стал скандальный выпуск с участием дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Тогда молодая женщина на всю страну объявила, что годами терпела давление и оскорбления именитой матери. Отметим, что Оскар Кучера и Лера Кудрявцева вместе проработали три года. Пока шоумен официально не объявил об уходе.