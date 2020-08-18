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Лера Кудрявцева откровенно о жизни с молодым мужем: Выползаю из спальни злая, как собака

Лера Кудрявцева откровенно о жизни с молодым мужем: Выползаю из спальни злая, как собака

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонникам кажется, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров – идеальная пара. Однако сама популярная ведущая не скрывает, что в их семье тоже есть проблемы.
прочитано 3089 раз

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились семь лет назад. Мало кто верил в долговечность их брака, ведь хоккеист на 16 лет моложе телеведущей. Супругов это обстоятельство не смущало. И все же скептики были убеждены: рано или поздно разница в возрасте сыграет свою роль.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Однако опасения не подтвердились. А два года назад у Леры и Игоря родилась дочь Мария. Кстати, телеведущая тщательно скрывала беременность. Недавно в интервью она призналась, что рождение ребенка далось ей с огромным трудом. Кудрявцева прибегла к помощи ЭКО, причем беременность наступила не с первой попытки.

Союз Леры и Игоря считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Однако телеведущая не скрывает, что у них не все так радужно, как кажется. Она опубликовала картинку "идеального утра" в какой-то семье (возможно, это кадр из рекламного буклета), где родители и дети улыбаются, готовясь к завтраку. Кудрявцева призналась, что в ее жизни все совсем не так.

"Я выползаю невыспавшаяся из спальни, злая, как собака. Бреду угрюмо на кухню, в уме просчитывая, что готовить всем. Если меня потревожить первые 15 минут – могу убить", – призналась популярная ведущая. С ней солидарны многие подписчики.

Автор: 18 августа 2020, 11:29 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Как менялась Лера Кудрявцева

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