Звезда сериала "Ольга" Яна Троянова раскритиковала семью жертвы ДТП с Ефремовым

Звезда сериала "Ольга" прокомментировала самую громкую тему этого лета – ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Яна Троянова раскритиковала поведение семьи погибшего Сергея Захарова.

По словам актрисы, травить Михаила Ефремова – недопустимо. "Да, он убил человека, но нужно понимать одну вещь – он не хотел этого", – заметила Яна Троянова.

Всему виной, по словам звезды сериала "Ольга", болезнь. Алкоголизм актера дошел до стадии уничтожения. "Человек в беде", – заметила актриса. Артистка даже хотела опубликовать в соцсетях пост, когда узнала о травле Ефремова, но так этого и не сделала.

Между тем звезда серила "Ольга" подчеркнула, что не пытается выгородить артиста. Она не отрицает его вины. Михаила, по мнению Яны, надо лечить от зависимости.

За тем как проходят судебные разбирательства по делу о ДТП Троянова не следит. Яна считает, что адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский устроили какие-то "постановы".

Артистка сериала "Ольга" считает, что родственники погибшего Сергея Захарова совершили ошибку, отказавшись от материальной поддержки Михаила Ефремова. Пострадавшая сторона могла бы взять деньги артиста, но испугалась общественного осуждения. На средства актера близкие Захарова могли бы устроить будущее своих детей, дать отпрыскам достойное образование. Михаил Ефремов в любом случае понес бы наказание.