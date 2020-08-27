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Шоу-бизнес

"Раньше я не решался": о чем годами молчал Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Дмитрий Шепелев рассказал о новой работе на другом телеканале. Известный ведущий объяснил, почему так долго не раскрывал сыну Платону, которого ему родила ныне покойная певица Жанна Фриске, некоторые детали своей биографии.
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В начале сентября на телеканале ТНТ состоится премьера нового развлекательного семейного шоу "Ты как я", ведущим которого стал Дмитрий Шепелев. Раньше он вел скандально известную передачу на Первом канале "На самом деле", которая не раз вызывала самые негативные чувства у зрителей из-за склок, ругани и даже драк прямо во время эфира.

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Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Теперь это все осталось в прошлом. И, по признанию Дмитрия Шепелева, он наконец может рассказать сыну Платону, чем занимается. "Теперь я с гордостью и спокойствием могу рассказать сыну, что за работа у меня. Раньше вот я не решался. А теперь даже пригласил его приехать на съемки, увидеть, где я работаю, с кем и как. Очень этим горжусь", – признался популярный ведущий.

Шоумен объяснил, что для него передача "Ты как я" это программа мечты, поэтому он без раздумий принял предложение стать ее ведущим. " Я посчитал важным тратить свое время на то, что мне искренне интересно, на то, во что я верю. Посчитал, что нужно быть честным с самим собой. Вот и все. Я всегда хотел вести программу о детях и родителях и решил не откладывать желания, карьеру и жизнь на потом", – заключил Дмитрий.

Он отметил, что на шоу, в котором участвуют знаменитости и их дети, было очень заметно, с кем родители занимаются, а с кем – нет. При этом всех отпрысков звезд ведущий назвал "классными". Сам же Дмитрий, по его признанию, в детстве был совсем другим: испуганным и закомплексованным. Что, впрочем, не мешало ему много хулиганить (а он учился в элитной языковой гимназии).

Шепелев считает себя "новым телевизионным папой". Впрочем, и в жизни он обожает проводить время с сыном Платоном. У них есть определенные ритуалы, которые они исполняют каждый день неукоснительно. "Мне кажется, далеко не всегда взрослые все это делают. Кому-то неинтересно, кому-то некогда. Я же делаю это не потому что надо, а потому что очень люблю быть с сыном", – заявил Дмитрий Шепелев.

Телеведущий несколько лет встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой есть дочь – ровесница его сына. Шоумен признался, что мечтает о большой семье. "Чтобы через несколько десятков лет я такой уже пожилой и красивый, а вокруг меня много детей и внуки, и нас так много, и, чтобы всем нам поехать отдыхать, мы берем в аренду "Икарус", а я сижу на переднем сиденье", – то ли в шутку, то ли всерьез сообщил Дмитрий Шепелев.

Автор: 27 августа 2020, 08:53 Источник: RT ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Интересно
Ответить
Очень правильный взгляд на воспитание детей. Родители должны работать так, чтобы это было не стыдно показывать ребёнку.
Осознанное родительство - это новая точка отсчета.
Дети обязывают нас к самоцензуре в быту, работе, творчестве.
А Шепелев - просто молодец, мудрый родитель.
Платону повезло с папой.
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