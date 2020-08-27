"Страшно и ужасно": состарившаяся Канделаки вызвала бурю эмоций

Тина Канделаки показала фото, которое привело некоторых пользователей Сети в шок. На нем она выглядит старушкой.

В своем инстаграм-аккаунте телеведущая порассуждала о старости. Она ответила снимком на вопрос о том, как видит себя в преклонном возрасте.

Тина Канделаки заявила, что в 90 лет будет, как и сейчас, выкладывать "Сторис" с тренировок. "Надеюсь, что к этому времени я буду окружена ватагой правнуков, продолжу снимать исподтишка Линду Петровну, а она будет бить меня костылем и ворчать, что снова не в форме", – шутливо сообщила знаменитость.

Также она отметила, что будет клеить патчи на всех, кого встретит на своем пути. "И думаю, что не утрачу способность любить. По-настоящему и изо всех сил", – высказалась журналистка. При этом она поинтересовалась у поклонников: "Старость – это не страшно, согласны?"

Пост телезвезды вызвал у фолловеров противоречивые чувства. "Страшно и ужасно, но неизбежно", "Старость – это ужас, в какой бы форме не была", – считают одни. Другие же подписчики отметили, что страшнее всего – это одиночество, тем более в старости. Некоторые привели в пример своих пожилых родственников, которые прекрасно выглядят и ведут активный образ жизни.

Что касается самого фото состарившейся с помощью фоторедактора Тины Канделаки, поклонники пришли к выводу, что ведущая даже в таком виде выглядит прекрасно. Некоторые отметили, что ами бы хотели так выглядеть в 90 лет.