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Канделаки отказалась вести корпоративы после неприятного случая

Канделаки отказалась вести корпоративы после неприятного случая

Тина Канделаки. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Раньше Тина Канделаки хорошо зарабатывала на проведении мероприятий и банкетов. Но вопиющее поведение заказчиков заставило телеведущую принять нелегкое решение.
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В начале 2000-х Тина Канделаки была одной из востребованных ведущих корпоративных мероприятий. В этой сфере журналистка продержалась целых десять лет. Однако потом она неожиданно "ушла в тень".

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 Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

В своем инстаграм-аккаунте Тина рассказала, что часто встречала наглых людей, которые мешали ей вести мероприятие. Например, на последнем корпоративе Канделаки постоянно перебивал заказчик. Телеведущая не понимала, что почему он ведет себя таким образом. "Может, я его чем-то раздражала", – предположила она.

После этого случая журналистка пообщалась с успешным бизнесменом, который порекомендовал ей прекратить вести такие мероприятия. Тина же не хотела лишаться хорошего заработка, но все-таки последовала совету мецената. Вскоре она нашла другую работу и поняла, что ведение корпоративов – не ее уровень.

Быть ведущей банкетов Тине предлагают по сей день. Знаменитость лишь делает вид, что не отказывается. "Мой директор Табриз решает вопрос по-своему, называя заведомо неподъемный ценник", – призналась Канделаки.

Напомним, недавно стилист Александр Рогов прошелся по внешнему виду Тины Канделаки. Он обратил внимание, что у телеведущей нет чувства стиля.

Автор: 21 июля 2020, 21:24 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительные фото Тины Канделаки

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