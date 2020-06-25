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Канделаки об отношениях с известным олигархом: Вляпались в такую историю

Канделаки об отношениях с известным олигархом: Вляпались в такую историю

Тина Канделаки. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая Тина Канделаки дала откровенное интервью. Знаменитость прокомментировала сообщения о романе с бизнесменом Сулейманом Керимовым.
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На днях знаменитость отметилась в программе "В гостях у Гордона". В ходе интервью журналист поинтересовался у Тины Канделаки, поддерживает ли она общение с олигархом Сулейманом Керимовым.

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 Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

 Сулейман Абусаидович Керимов

Сулейман Абусаидович Керимов Бизнесмен, член Совета Федерации

Телеведущая ответила на вопрос утвердительно. Она отметила, что состоит в теплых отношениях с бизнесменом. Канделаки хорошо знакома с женой Керимова и его товарищами.

Высказалась звезда и о скандале, разразившемся после аварии во Франции в 2006 году. Автомобиль, за рулем которого сидел бизнесмен, вылетел с дороги и врезался в дерево. Керимов получил сильнейшие ожоги, в то время как Канделаки отделалась легкими ушибами.

Тогда многие заподозрили, что бизнесмена и телеведущую связывают романтические отношения. Однако Канделаки сплетни о личной жизни опровергает. "Вляпались в такую историю. Теперь не докажешь, что не были любовниками", – сказала знаменитость.

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Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Также она заявила, что не вступала в интимные отношения с Сулейманом Керимовым. Телеведущая относится к сексу серьезно. Он не должен заполнять пустоту. "Для меня секс избирателен", – подчеркнула Тина Канделаки в беседе с Дмитрием Гордоном.

Автор: 25 июня 2020, 13:25 Источник: Youtube ✓ Надежный источник

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