Канделаки об отношениях с известным олигархом: Вляпались в такую историю

На днях знаменитость отметилась в программе "В гостях у Гордона". В ходе интервью журналист поинтересовался у Тины Канделаки, поддерживает ли она общение с олигархом Сулейманом Керимовым.
Телеведущая ответила на вопрос утвердительно. Она отметила, что состоит в теплых отношениях с бизнесменом. Канделаки хорошо знакома с женой Керимова и его товарищами.
Высказалась звезда и о скандале, разразившемся после аварии во Франции в 2006 году. Автомобиль, за рулем которого сидел бизнесмен, вылетел с дороги и врезался в дерево. Керимов получил сильнейшие ожоги, в то время как Канделаки отделалась легкими ушибами.
Тогда многие заподозрили, что бизнесмена и телеведущую связывают романтические отношения. Однако Канделаки сплетни о личной жизни опровергает. "Вляпались в такую историю. Теперь не докажешь, что не были любовниками", – сказала знаменитость.
Также она заявила, что не вступала в интимные отношения с Сулейманом Керимовым. Телеведущая относится к сексу серьезно. Он не должен заполнять пустоту. "Для меня секс избирателен", – подчеркнула Тина Канделаки в беседе с Дмитрием Гордоном.
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