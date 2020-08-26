Цискаридзе назвал свой самый большой недостаток

На Первый канал возвращается ток-шоу "101 вопрос взрослому", в котором принял участие звезда балета Николай Цискаридзе. Он ответил на вопросы детей и подростков от девяти до 17 лет.



В первом выпуске программы юные зрители задали свои вопросы народному артисту России, ректору Академии русского балета им. Вагановой Николаю Цискаридзе. Беседа получилась острой.

Подростки расспросили знаменитость о карьере и успехе, о закулисье мира балета, образовании, отношениях с родителями. Артист откровенно ответил юным интервьюерам даже на личные вопросы. Так, Николай Цискаридзе рассказал, почему до сих пор не женился, каков его самый серьезный недостаток, а также о том, что травмировало его сильнее всего.

В новом сезоне шоу его создатели постарались сохранить все то, за что аудитория полюбила передачу. Это детская непосредственность, искренность и отсутствие страха задать неудобный вопрос звезде. Новое, что было внесено в передачу – это "оживление" беспристрастного закадрового ведущего. Теперь голос за кадром может комментировать в юмористическом ключе беседу героя с залом.

Напомним, собственной семьи у 46-летнего артиста балета нет. Однажды он признался, что женится лишь после 40 лет. Но потом Николай Цискаридзе отказался от своих слов. Он не раз говорил о том, что решение о вступлении в брак должно приниматься осознанно. К слову, звезде приписывали немало романов со знаменитостями. В частности, поговаривали, что с коллегой Анастасией Волочковой его связывает не просто дружба. Однако официального подтверждения эти слухи не нашли.

