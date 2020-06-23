Цискаридзе рыдает из-за смерти любимого

Утро 23 июня для педагога и премьера Большого театра Николая Цискаридзе началось с трагического известия. Ушел из жизни человек, которому артист без конца благодарен.

Народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Большого театра Николай Фадеечев умер в 67-й больнице Москвы от сердечной недостаточности на 88-м году жизни. Он – легенда балетного мира.

На главной сцене страны Фадеечев выступал 25 лет. Был участником первых зарубежных гастролей Большого театра в Лондоне, где танцевал с Галиной Улановой. Его партнершами в разные годы становились Майя Плисецкая и Екатерина Максимова.

После выхода на пенсию Фадеечев работал балетмейстером-репетитором. Среди его учеников – Сергей Филин и Николай Цискаридзе.

"Папа Коля! – плачет Цискаридзе. – Сегодня утром ты ушел в вечность... Мой главный творческий ориентир и арбитр! На днях мы общались по телефону. Он перезвонил мне уже из реанимации – как оказалось, в последний раз. Как грустно, что я уже больше никогда не услышу: "Ну что, Коко? Потанцуем?!"

"Папа Коля! Я Вас люблю! – оставил Цискаридзе пронзительное признание на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Он за многое благодарен Фадеечеву, признателен за уроки, советы, замечания. И никогда не забудет.

