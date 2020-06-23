Цискаридзе рыдает из-за смерти любимого

Народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Большого театра Николай Фадеечев умер в 67-й больнице Москвы от сердечной недостаточности на 88-м году жизни. Он – легенда балетного мира.
На главной сцене страны Фадеечев выступал 25 лет. Был участником первых зарубежных гастролей Большого театра в Лондоне, где танцевал с Галиной Улановой. Его партнершами в разные годы становились Майя Плисецкая и Екатерина Максимова.
После выхода на пенсию Фадеечев работал балетмейстером-репетитором. Среди его учеников – Сергей Филин и Николай Цискаридзе.
"Папа Коля! – плачет Цискаридзе. – Сегодня утром ты ушел в вечность... Мой главный творческий ориентир и арбитр! На днях мы общались по телефону. Он перезвонил мне уже из реанимации – как оказалось, в последний раз. Как грустно, что я уже больше никогда не услышу: "Ну что, Коко? Потанцуем?!"
"Папа Коля! Я Вас люблю! – оставил Цискаридзе пронзительное признание на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Он за многое благодарен Фадеечеву, признателен за уроки, советы, замечания. И никогда не забудет.
Популярные темы форума
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Поправки
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Пригожин и Валерия покупают дом за $55 миллионов баксов. Недавно плакали, что кушать нечего. Это как так?
Хочу работать
Это уже не та Россия
Нулевой ответил за базар