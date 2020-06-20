"Она все видит": Цискаридзе скорбит по ушедшей из жизни матери

46-летний Николай Цискаридзе опубликовал в своем инстаграм-аккаунте несколько снимков своей матери, а также рассказал, как он раньше проводил 19 июня. В детстве он пел песенку "Мама – первое слово..." и таким образом поздравлял родителя с днем рождения. Также Цискаридзе дарил маме открытку, читал стихотворения.
Николай отметил, что каждый раз его домашние выступления были разными. Ему приходилось проделывать большую работу – учить много материала, чтобы удивить близких. Даже когда Цискаридзе стал взрослым, он все равно вставал на стул и поздравлял маму с праздником. Родителя это очень веселило.
Ламара Николаевна скончалась 7 марта 1994 года, на 64 году жизни. Тогда Николаю было всего 21. Мама так и не увидела сына на сцене Большого театра.
Подписчики Цискаридзе в комментариях под трогательной публикацией отметили, что Ламара Николаевна гордилась бы успехами сына. "Светлая память вашей маме", "Она все видит и гордится", "Она воспитала гения, доброго, талантливого человека с душой," – написали поклонники.
Собственной семьи у артиста балета нет. Однажды он признался, что женится лишь после 40 лет. И лишь недавно отказался от своих слов.
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