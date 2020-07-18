Цискаридзе подавлен из-за невосполнимой утраты: Она нежно опекала меня

Николай Цискаридзе опечален смертью известной французской балерины. Он знал ее очень хорошо.

Накануне ушла из жизни французская балерина Зизи Жанмер. Ей было 97 лет. В прошлом веке она прославилась на весь мир, благодаря своему безграничному таланту. Николай Цискаридзе опечален произошедшим, ведь он дружил с ней.

Экс-премьер Большого театра отметил, что раньше в мире лишь три балерины могли похвастаться совершенными ногами – Екатерина Максимова, Алла Осипенко и Зизи Жанмер. Последняя отличалась своей образованностью и юмором. Была невероятно добра и отзывчива. Жанмер очень помогла Цискаридзе в трудные времена.

"Особенно нежно она опекала меня во время травмы, когда я лежал в больнице и находился на реабилитации", – вспомнил Николай.

Цискаридзе часто созванивался с артисткой по телефону. Однако в последнее время они редко общались, но не лишились дружеских отношений.

Шесть лет назад, когда Николай стал ректором Академии русского балета имени Вагановой, Жанмер передала в дар музею учреждения свой костюм из "Кармен" и "Коппелии", поскольку была признательна русским педагогам балета.