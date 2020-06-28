Цискаридзе обвинил Большой театр в фатальной ошибке

Артист отметил, что преподаватель отдал сцене 70 лет. Он был партнером Галины Улановой и Майи Плесецкой, а также вырастил не одно поколение танцоров. Николай Цискаридзе нежно любил преподавателя и тяжело переживает его уход.
Из-за пандемии коронавируса на похороны Николая Фадеечева приглашены только родные и сотрудники Большого театра. Об этом танцовщику сообщили по электронной почте. Однако внимание артиста привлекла ошибка в написании фамилии балетмейстера. Автор письма, видимо, опечатался, и в итоге получилось, что прощаться будут с Николаем Борисовичем Фадеичевым.
Цискаридзе считает подобную ошибку – неуважением и наплевательским отношением к памяти выдающегося педагога, который всю жизнь проработал в Большом. Танцор также не понимает, почему в официальных аккаунтах театра смерть легендарного преподавателя прошла практически незамеченной.
"В день похорон вы показываете фотографию цветочков на фоне театра и проводите лотерею.... Как такое может быть, я отказываюсь верить.. (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – негодует Николай Цискаридзе.
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