Семья Пугачевой столкнулась с коронавирусом

Коронавирус добрался до родственников Аллы Пугачевой. Инфекцию перенес внук артистки Никита Пресняков.

По России продолжает распространяться коронавирус. За полгода COVID-19 был обнаружен почти у одного миллиона жителей страны. Одними из первых инфекцию подхватили народные артисты Лев Лещенко и Надежда Бабкина. Последняя перенесла коронавирус в тяжелой форме.

До примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, как известно, инфекция не добралась, поскольку артистка не покидает свой особняк в деревне Грязь. А вот ее внук Никита Пресняков уже успел перенести коронавирус. Певец рассказал подписчикам своего инстаграм-аккаунта о симптомах и лечении.

Пресняков вспомнил, что первые проявления болезни начались после встречи с друзьями на даче. Перед сном его одолел сильный кашель, через час поднялась температура тела до 39 градусов. Никита понял сразу, что у него COVID-19, но для уверенности вызвал врачей. Результаты проведенного теста подтвердили догадку.

Друзья певца, которые в тот вечер навестили его, тоже перенесли коронавирус, но в более легкой форме.

Пресняков призвал подписчиков соблюдать меры предосторожности. Но некоторые все-таки отнеслись к признанию внука Пугачевой скептически: "Сейчас любые сопли на COVID-19 спишут", "Тошнит, все бедненькие звезды переболели коронавирусом. Неужели и на этом надо деньги делать?", – написали пользователи Сети.