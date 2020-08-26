Народ молится за парализованную Кудрявцеву

Лера Кудрявцева рассказала о нездоровье матери Александры Ивановны Кудрявцевой. Родственнице стало плохо в Крыму. У нее сильно подскочило давление. Ее забрали в больницу, где и диагностировали инсульт. У женщины парализовало всю левую часть тела. При этом, отметила Лера Кудрявцева, мать пока невозможно транспортировать в Москву самолетом – только наземным транспортом.
Медики делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние Александры Кудрявцевой. В Сети многочисленные поклонники молятся за скорейшее выздоровление матери популярной телеведущей. Поддерживают и представители отечественного шоу-бизнеса. Добрые слова адресовали Лере Кудрявцевой пародист Максим Галкин, певец Дима Билан, мать рэпера Тимати Симона, певицы Светлана Лобода, Ани Лорак и Валерия, шоумен Александр Ревва, телеведущая Анфиса Чехова, бывшая участница группы "Фабрика" Саша Савельева, певица Юлия Савичева, актриса Ирина Безрукова и многие другие.
Лера Кудрявцева не скрывает, что ее состояние тоже оставляет желать лучшего. Популярная ведущая, лицо скандально известных передач как "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" призналась, что тяжело переживает недуг матери. "Большое спасибо всем за поддержку! Мама боец! Я верю! Я походу не особо боец, расклеилась", – поблагодарила всех Лера Кудрявцева.
Сейчас телеведущую поддерживают не только фанаты и коллеги, друзья, но и самые близкие: молодой муж, хоккеист Игорь Макаров, взрослый сын Жан и двухлетняя дочь Мария.
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