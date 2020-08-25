"Жалеть не о чем": партнер откровенно о расставании с Лерой Кудрявцевой

Появилась информация, что известный ведущий Оскар Кучера покинул скандально известное шоу "Звезды сошлись" на НТВ, тем самым оставив одну свою партнершу Леру Кудрявцеву. Репортеры связались с ним, чтобы выяснить, правда ли это.

Оскар Кучера подтвердил информацию о своем уходе из шоу "Звезды сошлись". "Да, я покинул канал. В новых выпусках осенью меня уже не увидите. Жалеть не о чем", – коротко заявил популярный ведущий. Отметим, что Оскар Кучера в последнее время и так нечасто радовал многочисленных поклонников своим появлением в передаче, ведь Оскар не только работает на телевидении, но и играет в театре.

Например, в настоящее время он готовится к мюзиклу "Дон Жуан. Нерассказанная история". Кучере досталась роль Исполнителя. Кстати, когда ведущий отсутствовал в шоу "Звезды сошлись", его подменял коллега, ведущий шоу "ДНК" Александр Колтовой. Будет ли дальше так происходить до тех пор, пока не найдут нового партнера для Леры Кудрявцевой, неизвестно.

Впрочем, не только из-за другой работы Оскар Кучера не появлялся в кадре рядом с гламурной блондинкой. Так, в начале лета он признался, что вместе с остальной семьей переболел коронавирусом.

"Семья перенесла легко, я чуть тяжелее, но без пневмонии и больницы. Произошло это на майские праздники. 12 мая у меня уже не было температуры и я пошел на поправку. Сдал все анализы. Сначала подтвердили Covid 19, потом что его уже нет, и в итоге следующий анализ показал наличие антител G. Но в любом случае было принято решение не подвергать опасности коллег, и я остался дома на карантине! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – делился с многочисленными подписчиками Оскар Кучера в своем "Инстаграм".