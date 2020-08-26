Помощник прокомментировал новость о потере слуха у Корчевникова

На днях появилась информация о частичной потере слуха у Бориса Корчевникова, который с трудом работает на съемочной площадке. Якобы журналист постоянно переспрашивает героев своей программы. Да и массовку стали предупреждать, что у телеведущего проблемы со слухом.
Журналисты решили уточнить эту новость у помощника Бориса Корчевникова, концертного директора Табриза Шахиди. Мужчина с уверенностью сказал, что у журналиста хорошее самочувствие, никаких осложнений не наблюдается, Борис много работает.
Ранее специалисты предположили, что потеря слуха у Корчевникова возникла после операции по удалению опухоли мозга. Ее он перенес пять лет назад.
Телеведущий предпочитает не рассказывать не только о своем здоровье, но и о личной жизни. Поклонники часто задают соответствующие вопросы Борису.
Недавно журналист опубликовал несколько снимков с церемонии крещения сына друзей. Фотографии, на которых Корчевников запечатлен с младенцем в руках, тронули подписчиков. Они отметили, что Борис станет хорошим отцом. Однако пока, как известно, у него нет даже возлюбленной.
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