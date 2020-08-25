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Шоу-бизнес
У Кудрявцевой после инсульта отнялась левая сторона

У Кудрявцевой после инсульта отнялась левая сторона

Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv
Лера Кудрявцева сообщила о состоянии своей 78-летней матери. Сейчас оно оценивается как среднетяжелое.
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По словам телеведущей, она не может забрать родительницу из Крыма, чтобы направить на лечение в Москву. Здоровье Александры Ивановны резко ухудшилось, когда та была на полуострове.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

"У нее отнялась левая сторона вся. Пока ей занимаются", – цитирует Леру Кудрявцеву Пятый канал. Звезда отметила, что все родственники надеются, что все будет хорошо. Она добавила, что врачи пока не дают прогнозов. Ближайшие несколько дней будут решающими. Сейчас проводятся МРТ, обследования, матери знаменитости делают капельницы, пытаясь стабилизировать ее состояние.

Лера Кудрявцева также отметила, что раньше у ее родительницы не было проблем со здоровьем. Медики пока не разрешают забирать Александру Ивановну из Крыма самолетом – во всяком случае, месяц или два. Это можно сделать только наземным транспортом.

Фото: instagram.com/leratv

По словам Леры Кудрявцевой, дней через десять ее мать будут перевозить в реабилитационную клинику, и когда уже разрешат медики – в столицу. Напомним, инсульт у матери Леры Кудрявцевой случился, когда та поехала к родственнице в Алушту, там она хотела посетить концерт Сергея Лазарева.

Как писали "Дни.ру", ранее появилась информация о том, что якобы партнер Леры Кудрявцевой Оскар Кучера принял решение уйти из скандально известного шоу на НТВ "Звезды сошлись". Говорят, телеведущий не смог терпеть характер передачи.

Автор: 25 августа 2020, 21:12 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

й организации не все с чмстой свестьюСмогли же кукловроды все сделать так.как сделалиВозник прецендент-якобы арестовали ее муженька,который специально спровоцировал ситуацию,ячтобыт его повязали-процесс был запущенЕго женушка должна была очистить ему дооржку-дать зеленый свет,потом он появится на одлимпе и делотв шляпе
Ответить
Почему скандальное шоу Очень хорошая и как-то домашняя передача,какбудто сидишь на кухне и рассказываешь то,что наболело И Лера ее ведет очень хорошо-как-будто входит в положение к каждому.как=будто она амый близкий человек Передача очень естественная и хорошо ведется Если Алексей заменит Кучеру,то никто этого и не заметит,тк Колотовой-великолепный журналист-умный,тактичный и знает,какие вопросы надо задавать Все будет хорошо
1

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