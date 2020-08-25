У Бондарчук случился срыв во время медового месяца

Неделю назад знаменитость стала женой директора дизайнерского агентства Сергея Харченко. Влюбленные устроили грандиозную вечеринку, на которой гуляла светская Москва. Сразу после торжества Светлана Бондарчук и ее муж уехали в свадебное путешествие.
Светлана и Сергей остановились в Бодруме. В соцсетях супруги делятся кадрами с курорта.
Судя аккаунту Харченко в "Инстаграм", Бондарчук на отдыхе расслабилась. Знаменитость забыла о фигуре: пробует различные калорийные вкусности. Например, она с большим удовольствием съела картошку фри и бургер.
Светская львица сорвала диету, которой придерживалась некоторое время. Светлана Бондарчук сбрасывала вес перед свадьбой. Знаменитость хотела идеально выглядеть в подвенечных нарядах, которых, к слову, было три. Ради идеального внешнего вида Бондарчук провела какое-то время в специализированной клинике.
Ранее в интервью Светлана Бондарчук признавалась, что подготовка самого торжества заняла всего две недели. Жених и невеста умудрились все организовать в кратчайшие сроки. За это время светская львица всего раз была на примерке подвенечных нарядов. Звезда очень удивилась, когда узнала, что дизайнеры смогли подготовить для нее все три свадебных образа.
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