"Нельзя открывать все и сразу": эксперт оценила подвенечные платья Бондарчук

Собеседница отметила, что у светской львицы шикарная фигура. И как человек с прекрасным чувством стиля, она знает, что нельзя открывать все и сразу. Эксперт констатировала, что за свою свадьбу она поменяла платье три раза, "чтобы ничего не забыть".
Первое платье, в котором Светлана Бондарчук была в ЗАГСе – это наряд так называемого бельевого стиля. "Мастерски скроенное, способное обнаружить грудь, бедра и талию даже если их нет и максимально женственный переход между ними. Это нестандартное для стиля Бондарчук платье, которое женственность ставит на пьедестал, а что еще требуется от наряда невесты?" – заявила Лусабер Вартазарян.
По словам стилиста, слишком привлекательный силуэт для официальной части Светлана Бондарчук решила прикрыть легким кружевным пыльником. "Возможно, поэтому многие не оценили этот наряд по-достоинству", – считает эксперт.
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