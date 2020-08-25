"Нельзя открывать все и сразу": эксперт оценила подвенечные платья Бондарчук

Собеседница отметила, что у светской львицы шикарная фигура. И как человек с прекрасным чувством стиля, она знает, что нельзя открывать все и сразу. Эксперт констатировала, что за свою свадьбу она поменяла платье три раза, "чтобы ничего не забыть".

Первое платье, в котором Светлана Бондарчук была в ЗАГСе – это наряд так называемого бельевого стиля. "Мастерски скроенное, способное обнаружить грудь, бедра и талию даже если их нет и максимально женственный переход между ними. Это нестандартное для стиля Бондарчук платье, которое женственность ставит на пьедестал, а что еще требуется от наряда невесты?" – заявила Лусабер Вартазарян.

По словам стилиста, слишком привлекательный силуэт для официальной части Светлана Бондарчук решила прикрыть легким кружевным пыльником. "Возможно, поэтому многие не оценили этот наряд по-достоинству", – считает эксперт.

Ну на этом знаменитость не остановилась и сменила наряд еще два раза. "Тут уж она выбрала привычный для себя образ с экстремального мини, открывающего лучшие ноги страны. В общем, мне все три платья понравились. И я была бы не против, если бы Светлана Бондарчук переоделась еще три раза", – заключила стилист.



