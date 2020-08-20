Светлана Бондарчук после свадьбы призналась в любви другому мужчине

Светлана Бондарчук продолжает делиться с поклонниками подробностями свадьбы и снимками с торжества. На сей раз она сделала неоднозначное заявление о самом важном человеке в жизни.



Пост светской львицы в "Инстаграм" многих удивил. Светлана Бондарчук вышла замуж за бизнесмена Сергея Харченко, но публикацию посвятила не ему, а другому мужчине.

19 августа модель выложила серию снимков с сыном Сергеем, который держит ее на руках. "Мой самый важный человек! Я тебя люблю! Спасибо, что ты у меня есть!" – написала Бондарчук.

Многие подписчики посчитали, что в медовый месяц такие слова знаменитость должна говорить новоиспеченному мужу. Однако некоторых интернет-пользователей смутило другое.

Помимо сына у Светланы есть 21-летняя дочь. Фолловеров удивило, почему в публикации она обошла вниманием Варвару.

Большинство поклонников модели порадовались за гармонию в ее семье. Они отметили, что такие теплые отношения между матерью и сыном дорогого стоят.

Напомним, что Светлана Бондарчук и Сергей Харченко были вместе до свадьбы больше двух лет. Весной в одном из интервью бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука заявила, что не планирует идти под венец, но и не отрицает такой вероятности. Светлана вышла замуж 15 августа в Гагаринском ЗАГСе.