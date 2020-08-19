Маленькая дочь исподтишка запечатлела мокрую Кудрявцеву с подругой

Дочь Леры Кудрявцевой исподтишка сделала забавный снимок. Очевидно, у девочки талант.

Звезда шоу "Секрет на миллион" вместе с наследницей отдыхает в Турции. Знаменитость и ее двухлетняя дочь Мария загорают и купаются на роскошных пляжах курорта.

Сегодняшний день Кудрявцева и ее наследница тоже провели на побережье. Пока Лера принимала солнечные ванны, маленькая Маша играла со смартфоном. Малышка научилась делать фото.

В личном микроблоге теледива показала снимок, созданный ее дочкой. Лера подчеркнула, что этот кадр стал первым в жизни малышки.

Двухлетняя Маша сняла маму и ее подругу в пляжной беседке. В кадр попали только мокрые ноги дам, которые, судя по всему, во время съемки складывали вещи в сумки.

В комментариях к публикации кто-то из подписчиков увидел в действиях ребенка хороший знак, ведь именно в этот день, 19 августа, во всем мире празднуют всемирный день фотографии. Девочке напророчили большое будущее в этой сфере.

"Я художник, я так вижу👌😉🤗 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какой ракурс! Какое видение мира! Потрясающе! Нет слов! Талант!😂🤩👍🏻", "И сразу со спецэффектами😁👍👍👍", – похвалили кроху подписчики Леры Кудрявцевой.