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Состояние сраженной жутким известием Лидии Федосеевой-Шукшиной изменилось

Состояние сраженной жутким известием Лидии Федосеевой-Шукшиной изменилось

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В последнее время Лидия Федосеева-Шукшина то и дело попадает в скандалы. На фоне стресса актриса сильно похудела.
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В жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной одно потрясение следует за другим. Не успела артистка прийти в себя от "предательства" мужа, продюсера Бари Алибасова, который якобы не совсем честными методами заставил ее переписать на себя квартиру в Новой Москве, а затем переоформил на своего молодого помощника, как внезапно подал на развод.

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Федосеевой-Шукшиной стало хуже после известия о разводе с Алибасовым

 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Для артистки эта новость стала новым ударом. Ситуация усугублялась тем, что, по словам близких актрисы, она не могла много недель связаться с продюсером, чтобы выяснить отношения. Сначала пандемия коронавируса, потом госпитализация Бари Алибасова в психиатрическую лечебницу... Собственно, выйдя оттуда, он и подал на развод, по какой-то причине поручив этим заниматься своему адвокату.

От этих переживаний Лидия Федосеева-Шукшина сильно похудела. Об этом свидетельствует свежая фотография актрисы, которую обнародовали в Сети. Встревоженные репортеры связались с адвокатом актрисы Юлией Вербицкой. Та поспешила их успокоить.

"Лидия Николаевна находится в прекрасной форме. С ней рядом дочь Ольга, которая следит за мамой и балует ее разными вкусностями", – сообщила помощница актрисы. Что касается развода, по ее словам, Лидия Федосеева-Шукшина действительно вначале переживала, потому что не могла связаться с мужем, но сейчас уже перестала.

"Против развода с Бари она совсем не возражает, поскольку этот брак не принес ей ничего хорошего. Желание у нее только одно: завершить бракоразводный процесс как можно скорее", – отметил адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Автор: 25 августа 2020, 08:38 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

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Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ребята зарабатывает деньги. Это их работа... А народ ведётся на это говношоу...
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