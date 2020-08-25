Состояние сраженной жутким известием Лидии Федосеевой-Шукшиной изменилось

В последнее время Лидия Федосеева-Шукшина то и дело попадает в скандалы. На фоне стресса актриса сильно похудела.

В жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной одно потрясение следует за другим. Не успела артистка прийти в себя от "предательства" мужа, продюсера Бари Алибасова, который якобы не совсем честными методами заставил ее переписать на себя квартиру в Новой Москве, а затем переоформил на своего молодого помощника, как внезапно подал на развод.

Для артистки эта новость стала новым ударом. Ситуация усугублялась тем, что, по словам близких актрисы, она не могла много недель связаться с продюсером, чтобы выяснить отношения. Сначала пандемия коронавируса, потом госпитализация Бари Алибасова в психиатрическую лечебницу... Собственно, выйдя оттуда, он и подал на развод, по какой-то причине поручив этим заниматься своему адвокату.

От этих переживаний Лидия Федосеева-Шукшина сильно похудела. Об этом свидетельствует свежая фотография актрисы, которую обнародовали в Сети. Встревоженные репортеры связались с адвокатом актрисы Юлией Вербицкой. Та поспешила их успокоить.

"Лидия Николаевна находится в прекрасной форме. С ней рядом дочь Ольга, которая следит за мамой и балует ее разными вкусностями", – сообщила помощница актрисы. Что касается развода, по ее словам, Лидия Федосеева-Шукшина действительно вначале переживала, потому что не могла связаться с мужем, но сейчас уже перестала.

"Против развода с Бари она совсем не возражает, поскольку этот брак не принес ей ничего хорошего. Желание у нее только одно: завершить бракоразводный процесс как можно скорее", – отметил адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной.