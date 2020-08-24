Объявившую о беременности Елену Малышеву поздравляют с первой девочкой в семье

В семье Елены Малышевой случилось пополнение. Радостную новость объявила сама популярная ведущая-врач.

Елена Малышева объявила о том, что у нее родилась внучка. Это первая девочка в ее многочисленной семье. Крошку назвали Анной. "Добро пожаловать на Белый свет, Анечка! Пусть этот мир будет добр к тебе! Ты родилась в большой и дружной семье! У тебя два старших брата! Они всегда будут тебя защищать! Мы очень-очень ждали тебя! Будь здорова и счастлива, наша милая девочка! Мир прекрасен! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – объявила счастливая Елена Малышева.

Она рассказала, что старший брат, которому чуть более пяти лет, уже написал письмо новорожденной сестренке. А младший, ему только два года, писать не может, зато называет Аню "няней". "Мы уверены, что вы все будете самыми лучшими друзьями. Любим вас всех!" – убеждена Елена Малышева.

Многочисленные поклонники немедленно рассыпались в поздравлениях и теплых пожеланиях. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. Так, например, поздравила Елену Малышеву ее коллега Екатерина Стриженова. "Елена Васильевна, поздравляю вашу семью с новым счастьем!!!Анечка подрастет и прочитает это доброе послание от любимых братьев!!!" – пожелала популярная телеведущая.

По всей видимости, внучка Анна родилась у Елены Малышевой в Америке. Именно туда отправилась телеведущая, когда у нее наступил отпуск. В Нью-Йорке у лица передач "Здоровье" и "Жить здорово!" есть собственная недвижимость. К тому же в США живут и работают сыновья Елены Малышевой. Здесь же воспитываются внуки главного телевизионного доктора страны. Встретившись с родней, Елена Малышева с головой ушла в семейные будни.