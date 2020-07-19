Фото Гогена Солнцева с женой и любовницей всколыхнуло интернет

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев после некоторого молчания напомнил о себе новой публикацией в своем микроблоге в Instagram. На этот раз на фото запечатлены 65-летняя жена Екатерина Терешкович и предполагаемая любовница, 55-летняя Лидия Алифиренко.
Сам Гоген на снимке предстал в очередном ярком образе, а вот своих женщин он почему-то нарядил в защитные костюмы. По фото становится ясно, что действие происходит в деревне, куда Гоген уехал во время самоизоляции.
"Картина, "Мои девочки курочки в хлеву". Рисую кистью жизни" – так подписал свою публикацию шоумен.
Следует отметить, что расчет Гогена Солнцева на бурную реакцию общественности оказался правильным. Комментаторы не скупились на выражения и эмоции: " Зачем Гогену две старухи? Одной мало, так он вторую завёл! Ждём третью старушенцию...бог троицу любит!", " Цирк уехал, а клоуны остались".
Подписчиков интересует вопрос, кто же эта вторая женщина на снимке? По всей видимости, это та Лидия, о которой шоумен уже писал в своем микроблоге: " Лидок открыла на самоизоляции себе новое хобби – курятину. Как думаете, получится у неё стать хорошей фермеркой? "
Напомним, что Гоген Солнцев со своей пожилой женой и подругой уехали на время самоизоляции пожить в деревню к поклоннице шоумена. Как и следовало ожидать, эта поездка обернулась маленьким сериалом с мексиканскими страстями и драками.
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