Гарем по-гогеновски: Солнцева сняли с незнакомкой на отдыхе

После карантина Гоген Солнцев снова "взялся за старое". Возможно, в предыдущем предложении кавычки не нужны, ведь сейчас шоумен проводит отпуск вместе с 65-летней женой Екатериной и 60-летней любовницей Лидией. Но двух спутниц Гогену мало, поэтому решил познакомиться с еще одной женщиной.
Снимок, на котором видно, как Гоген плещется в бассейне с какой-то брюнеткой, не оценили многие поклонники. Некоторые считают, что шоумен проявляет неуважение к престарелой супруге. "Бессовестный! А как же Екатерина?", "Где Катя?", – спросили подписчики.
Другие же не относятся к личной жизни Солнцева серьезно. Они уверены, что шоумен разыгрывает спектакль ради пиара. Поэтому фолловеры лишь шутят на эту тему: "Катя фотографирует", "Султан Гоген", "Гарем по-гогеновски", "Надо отдать должное: ваша троица поднимает настроение".
Во время недавнего выпуска шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" Гоген Солнцев представил свою музу Галину Орлову, к которой он ездил во время карантина вместе с женой и любовницей. Но Галина вряд ли станет частью "гарема" шоумена, ведь она предпочитает обычную жизнь в деревне, в то время как Екатерина и Лидия – городские женщины, которым нравится слава.
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