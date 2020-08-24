Толкалина рассказала о необычных симптомах коронавируса

Любовь Толкалина переболела коронавирусом. У актрисы обнаружили антитела, которые на время защищают от этой инфекции. Она призналась поклонникам, что наблюдала нетипичные симптомы COVID-19.

Подписчики заметили, что Любовь Толкалина в последнее время стала грустной. В ее публикациях прослеживалось упадническое настроение. На днях актриса решила проанализировать замечания поклонников и пришла к выводу: ее депрессия была одним из симптомов коронавируса.

Толкалина призналась, что всегда знает, как поднять себе настроение, но с апатией, которая ее одолевала последний месяц, ничего не могла поделать. Также актриса вспомнила истории других заразившихся коронавирусом людей. Они замечали, что COVID-19 вызывает равнодушие не только к событиям, но и к еде. По утрам ощущалась тяжесть.

По мнению Любови, депрессию из-за разрушенных пандемией планов нельзя считать надуманной проблемой. К такому симптому следует отнестись серьезно, ведь если такое состояние затянется, все может обернуться печально.

Актриса также перечислила другие признаки коронавируса: потеря вкуса, отсутствие обоняния, сильная головная боль, судороги, нарушение координации. Ранее Толкалина назвала продукты, которые помогают бороться с COVID-19. По ее наблюдениям, при инфекции очень полезны лимон, куркума, имбирь и чеснок.