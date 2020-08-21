"Имбирь меня и спас": Толкалина рассказала о лечении коронавируса

Любовь Толкалина написала длинный пост о борьбе с COVID-19 в своем инстаграм-аккаунте. Выяснилось, что она лежала в Боткинской больнице. Сейчас звезда дома.
Где она подцепила инфекцию, артистка не знает. После окончания периода самоизоляции Любовь Толкалина активно посещала светские мероприятия, путешествовала и участвовала в съемках. Когда она почувствовала себя плохо, ее госпитализировали.
По словам знаменитости, все началось с непонятных и неприятных головокружений. Болезнь протекала достаточно легко. "Возможно, имбирь меня и спас", – предположила Любовь Толкалина. Она добавила, что практически никаких симптомов коронавируса, кроме потери обоняния и вкуса, не было.
Никакие антивирусные препараты актриса не принимала – лишь домашние морсы. Она посоветовала всем быть очень осторожными, беречь здоровье. Любовь Толкалина поблагодарила друзей и близких за заботу.
Ранее артистка опубликовала в соцсети фото, на котором видно, что она полностью восстановилась после болезни. На нем звезда выглядит свежо и молодо.
"Поздравьте меня! У меня два отрицательных и антитела! Празднуем", – написала знаменитость под снимком. Подписчики осыпали актрису комплиментами, отдав должное ее белоснежному длинному платью с глубоким декольте.
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