"Празднуем": Толкалина перенесла тяжелую напасть

Любовь Толкалина сообщила радостное известие. Актриса переболела коронавирусом, и уже полностью здорова.

"Поздравьте меня! У меня два отрицательных и антитела! Празднуем", – написала артистка в своем инстаграм-аккаунте. Звезда также опубликовала свежее фото в белоснежном платье с открытым плечом и глубоким декольте.

На снимке Любовь Толкалина выглядит здоровой: свежо и молодо, передает Пятый канал. Поклонники поздравили знаменитость, порадовавшись за нее. Некоторые стали интересоваться подробностями болезни актрисы. Однако звезда предпочла оставить эти вопросы без ответов. Любовь Толкалина написала, что все уже позади.

Отметим, число российских звезд, инфицированных коронавирусом, растет. Так, ранее COVID-19 перенесли Лев Лещенко, Ольга Куриленко, Стас Михайлов и другие.

Отметим, Любовь Толкалину часто обвиняют в том, что она стала слишком часто публиковать откровенные фото. Звезда любит фотографироваться на лоне природы.

Хейтеры считают, что в 42 года непристойно показывать себя, в чем мать родила, напрашиваясь на комплименты. Поклонники же, напротив, по-достоинству ценят смелость любимой артистки. Они восхищаются тем, как выглядит в свои годы знаменитость.