Оскандалившегося Башарова выгнали из театра

45-летний Марат Башаров окончательно пал в глазах общественности после историй с избиением жен. Актер лишился работы.

Как стало известно журналистам, Марата Башарова больше не хотят видеть в Современном театре антрепризы. На его роли в спектаклях "Жениться вам надо, барин!" и "Сублимация любви" нашли другого актера.

Согласно распоряжению Роспотребнадзора и Министерства культуры, из-за пандемии коронавируса залы должны быть заполнены лишь наполовину. Однако даже такое количество зрителей театру невозможно набрать. Люди отказываются покупать билеты на спектакли с участием Башарова, пишет "Экспресс-газета".

В прошлом году Марат уже переживал подобное. С артистом отказывались сотрудничать продюсеры спектакля "День сюрпризов". Причина все та же – снижение зрительского интереса к опальному актеру.

Напомним, Марат Башаров в шоу "Секрет на миллион" признался Лере Кудрявцевой, что поднимал руку на своих жен. Елизавета Круцко, Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова несколько раз рассказывали общественности о зверском поведении артиста.

Любопытно, что Марат не понес наказание за избиение жен. Почему правоохранительные органы отказались возбуждать уголовные дела, писали "Дни.ру".