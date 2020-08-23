Несовершеннолетнюю дочь Башарова приняли за зрелую женщину

Шестнадцатилетняя дочка артиста на снимке выглядит гораздо старше своих лет. Крупная девушка в очках с короткой стрижкой выбрала не лучший образ для семейной съемки. Образ Амели сделали грузным высокие кеды и объемная длинная рубашка в клетку.
Фанаты поздравили артиста с 46-летием и оставили ему искренние пожелания. Поклонники актера с трудом поняли, что на фото его дочь. Они отметили, что девушке стоит лучше следить за своей внешностью и назвали Амели тетей.
А вот маленькому Марселю подписчики Марата Башарова сделали много комплиментов. На фото мальчик выглядит милым. Он одет в яркий летний наряд: розовую майку и голубые шорты с пляжным принтом. Ребенок улыбается в окружении родственников. "Ну какой же обаятельный парнишка!!! Ваш сынок!", "Марсель необыкновенный", "Сынок на маму похож, крепыш, обожаю", – выразились пользователи Сети.
Напомним, что Данила Поперечный раскритиковал личность актера из-за насилия над женами. По словам комика, его удивило, что Марат Башаров все еще жив. Блогер считает, что сохранить карьеру Марату удалось из-за того, что обсуждать домашнее насилие раньше было не актуально.
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