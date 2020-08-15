"Добавились сильные боли в животе": бывшая жена Марата Башарова рассказала о тяжелой беременности

Екатерина Архарова прославилась после того, как ее знаменитый экс-супруг раскрыл все тайны "счастливого" брака. Выяснилось, что Марат Башаров жестоко обращался со своей возлюбленной на протяжении года.

Их любовная история зародилась в далеком 2014 году. Спустя несколько месяцев после знакомства пара приняла решение пожениться. Счастью Архаровой не было предела, пока в их семье не развернулась настоящая драма.

Уже в 2015 году молодожены решили развестись. Такой поступок вызвал массу критики и осуждающих комментариев общественности. Ведь оказалось, что Марат Башаров только со стороны казался примерным семьянином и любящим мужем.

Телеведущий поднимал руку на свою супругу. В одном из интервью Башаров признался, что только один раз позволил себе ударить бывшую жену. Звезда телеканала "ТНТ" заявил, что Екатерина часто выпивала, поэтому вела себя неадекватно.

По мнению Марата, единственный способ, позволяющий успокоить экс-супругу, заключался в ее избиении. Оправиться от подобных отношений актриса смогла только в 2018 году, когда повстречала нового возлюбленного.

Избранником Екатерины Архаровой стал бизнесмен Артем Ильясов. Новоиспеченные молодожены успели стать родителями. В свои 44 года актриса родила первенца.

Только сейчас Архарова смогла признаться, что для нее роды стали настоящим испытанием. Артистка все девять месяцев страдала от диких болей, не могла спокойно спать и передвигаться.

"Начались гормональные изменения. К постоянной усталости добавились сильные боли в животе. Начались бессонница, слезы и не закрашиваемые синяки под глазами. Появилась раздражительность ко всему", – написала в личном блоге актриса.

Несмотря на все трудности, на свет появился полностью здоровый мальчик Даниил. Сейчас Екатерина публикует совместные фотографии в социальных сетях и не скрывает своего душевного спокойствия и семейного счастья.