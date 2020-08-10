Ляйсан Утяшева сообщила о пополнении в семействе: Встречайте нашу девочку

Ляйсан Утяшева и Павел Воля решили обзавестись новым питомцем. На этот раз они взяли взрослую собаку.

В инстаграм-аккаунте Ляйсан Утяшевой появилось несколько фотографий с питомцами. На одном из снимков запечатлен черный шпиц, которого семья приютила недавно. Двухлетнюю собаку назвали Шани.

Утяшева отметила, что два других шпица, Нямка и Элька, уже подружились с новым членом семьи. "Теперь у нас три пушистых антистрессика", – сообщила счастливая Ляйсан.

Наверняка новому питомцу радуются дети гимнастки – пятилетняя София и семилетний Роберт. Поклонники очень ждали, что семья решится на третьего ребенка, а не на третью собаку.

Впрочем, если у Ляйсан и Павла появится еще один наследник, подписчики узнают об этом не сразу. Даже о своем романе знаменитости рассказали лишь тогда, когда Утяшева была беременна.

Недавно Ляйсан рассказала, что вполне может прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Гимнастка редко посещает рестораны, а продукты покупает на рынке. Многие усомнились в этом, ведь на семью из четырех человек такой суммы недостаточно.