Опять у гроба: новая потеря похоронившей единственного сына 75-летней Раисы Рязановой

Данила Перов, единственный сын актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно ушел из жизни в середине января 2020 года. Прощались с ним в театре "Содружество актеров Таганки", где Перов играл с 1994 года. Спустя семь месяцев артистка снова сидела у гроба на той же сцене...

Данила Перов умер 22 января. "В три часа ночи почувствовал себя плохо. Его стало знобить, он выпил чай с лимоном, – рассказывала на похоронах его коллега, актриса Марина Куделинская. – Позвонил в скорую помощь. Скорая ехала десять минут, а он умер за семь – оторвался тромб, это же такая непредсказуемая вещь".

Его скоропостижная смерть стала для коллег шоком. Вторая за год серьезная потеря в "Содружестве актеров Таганки" случилась в августе – ушел из жизни бессменный худрук театра, актер Николай Губенко. И снова Раиса Рязанова оказалась у гроба. Тогда, в январе, рядом с ней были невестка Алена и внук Андрей, который тоже служит в этом театре. Теперь – политик Геннадий Зюганов и вдова Николая Губенко, актриса Жанна Болотова.

Раиса Рязанова очень тяжело переживает уход из жизни своего ребенка. На церемонии прощания с сыном она едва могла стоять на ногах. Безутешная актриса тогда задыхалась от рыданий и горстями пила успокоительное, в то время как внук и невестка обмахивали артистку веером.

Не оправилась она, кажется, и по сей день. С похорон Николая Губенко исполнительницу роли маляра Тоси в фильме "Москва слезам не верит" уводили под руки – сказались и состояние здоровья, и тяжесть церемонии, и нахлынувшие воспоминания о недавних похоронах сына. Но не проститься с худруком знаменитого театра не она могла – Губенко сыграл в жизни Рязановой большую роль, и за многое она ему благодарна.