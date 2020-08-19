Зюганов поддерживал черную от горя Болотову у гроба Губенко

В театре "Содружество актеров Таганки" продолжается церемония прощания с художественным руководителем Николаем Губенко. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

Проститься с Николаем Губенко пришли не только коллеги-актеры, как Сергей Гармаш, но и политики разных взглядов и фракций. Ведь покойный известен и как последний министр культуры СССР, и как депутат Государственной Думы, и как Заместитель председателя Московской городской думы.

Возле гроба сидит черная от горя вдова Николая Губенко – актриса Жанна Болотова, знакомая по фильмам "Дом, в котором я живу", "Подранки", "Жмурки". За режиссера и актера Николая Губенко она вышла замуж еще в конце 60-х. Детей у них не было. И, конечно, уход супруга, да еще и за день до его дня рождения, стал для нее ударом.

На 78-летнюю Жанну Болотову больно смотреть. Ей время от времени подают воду и лекарства, а рядом постоянно находится друг семьи – политик Геннадий Зюганов. С Николаем Губенко он работал вместе в Госдуме.

"Николай Николаевич работал в комитете по культуре и защищал наш язык, образование, показывая всем, что самое главное – служение Родине. А когда он работал в Мосгордуме, то помогал опаленным войной детям Донбасса, приглашал их в Москву на экскурсию", – сказал у гроба друга Зюганов.

Напомним, в марте Николай Губенко вместе с женой был госпитализирован в больницу в Коммунарке с подозрением на пневмонию. Но вообще проблемы со здоровьем начались у него еще осенью прошлого года. В театре он бывал очень редко, так что даже не все коллеги знали о его недугах.