Театр "Содружество актеров Таганки" будет носить имя Николая Губенко

В театре "Содружество актеров Таганки" началось прощание с Николаем Губенко. Он руководил этим коллективом с 1992 года. И, конечно, его уход, да еще накануне дня рождения, стал для многих шоком. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

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