Театр "Содружество актеров Таганки" будет носить имя Николая Губенко

Николай Губенко в качестве режиссера снял шесть полнометражных художественных фильмов и один короткометражный. Известен он и как исполнитель ролей в картинах "Застава Ильича", "Дворянское гнездо", "Они сражались за Родину", и как режиссер лент "Подранки" и "Из жизни отдыхающих".
После раскола Театра на Таганке Николай Губенко возглавил новый коллектив. Сегодня многим кажется логичным, что после смерти худрука учреждение культуры получит его имя.
Актер и режиссер Евгений Герасимов, возглавляющий в Мосгордуме комиссию по переименованиям, пояснил "Дни.ру", что инициатива должна исходить от коллектива. Со своей стороны общественный деятель намерен сделать все, чтобы на афише значилось "Содружество актеров Таганки Николая Губенко", ведь тот в далеком 92-м объединил всех под своим началом. Поддержал идею и политик Сергей Бабурин.
В театре рассказали, что незадолго до ухода Николай Губенко задумал поставить спектакль по пьесе Бертольта Брехта. В новом сезоне коллеги хотят осуществить его замысел.
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