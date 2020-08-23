Рак в четвертой степени: звезда шоу "Дом-2" узнала о смертельном диагнозе

Для участника реалити-проекта новость стала потрясением. У мамы Никиты Уманского, Светланы, рак в четвертой степени. Женщина уже перенесла химеотерапию и две операции. Родительнице звезды шоу "Дом-2" удалили молочные железы. Также доктора нашли у Светланы Уманской метастазы в легких.
Скоро мама участника телестройки вновь будет проходить обследование. Никита очень переживает за родительницу.
По словам Уманского, его мама считает свой диагноз приговором. "Рак может убить за две недели, поэтому она хочет все и сразу", - сказал житель телестройки, а после добавил, что в какой-то степени понимает родительницу. Отметим, что сегодня, 23 августа, Светлана Уманская празднует 70-летие.
Добавим, что Никита Уманский и его беременная зазноба Настя Паршина участвуют в конкурсе "Свадьба на миллион". Скоро состоится финал.
В начале августа Никита и Настя расстались. Влюбленные разошлись почти сразу после помолвки. Тогда Паршина говорила, что разлад в ее отношения с Уманским вносит будущая свекровь. Участник шоу "Дом-2", в свою очередь, источником проблем назвал саму Настю, дескать, девушка изменилась забеременев. Спустя время пара помирилась.
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