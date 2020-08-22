Беременная звезда шоу "Дом-2" была срочно госпитализирована

Сегодня Анастасия Паршина должна была выйти на связь со своими подписчиками. Но все планы стремительно рухнули после того, как звезду скандального проекта "Дом-2" госпитализировали.
Девушку положили на сохранение в одной из столичных клиник. Теперь неизвестно, когда Анастасия сможет вернуться домой.
"У нас сейчас непредвиденные обстоятельства. Может даже ничего не буду рассказывать. Спасибо за понимание", – встревоженно заявил возлюбленный Паршиной.
Напомним, что в конце июля молодые люди сообщили о скорейшем пополнении. По словам участников шок "Дом-2", они очень давно мечтали стать родителями.
Сама же Анастасия Паршина признавалась, что планировала беременность и вполне осознанно пошла на это решение. Звезда телестройки "Дом-2" несколько месяцев подряд сдавала анализы и консультировалась с врачами.
Как только Паршина и Уманский решили, что готовы к рождению наследника, сразу же последовало предложение руки и сердца. Настя была настроена абсолютно серьезно: сначала помолвка, а потом уже беременность.
В последнее время будущие родители часто расходятся во мнениях и публично конфликтуют. Участник проекта "Дом-2" уверен, что характер его возлюбленной сильно изменился. Девушка стала агрессивной и крайне требовательной.
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