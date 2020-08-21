Беременная звезда "Дома-2" во второй раз пошла в ЗАГС с одним и тем же мужчиной

Экс-участница шоу "Дом-2" Ольга Жарикова рассказала в личном блоге, что вновь вышла замуж за бывшего супруга Виктора Соловьева. Пара поженилась в 2019 году, но развелась уже спустя четыре месяца.

Расставание было громким. Как оказалось, все было плохо еще до первой свадьбы. Незадолго до праздника парень избил свою невесту, но в тот раз девушка все спустила на тормозах. Вероятно, драки и скандалы продолжились и после женитьбы, поэтому брак продержался так недолго.

Однако спустя некоторое время экс-участница шоу "Дом-2" снова начала встречаться с бывшим мужем. Уже через несколько месяцев Ольга Жарикова и Виктор Соловьев рассказали, что ждут ребенка. Судя по результатам УЗИ, у пары будет девочка.

Ребята решили не тянуть и вновь стать мужем и женой. Свадьба прошла довольно скромно – влюбленные отправились вдвоем в один из ЗАГСов Санкт-Петербурга. На невесте было короткое белое платье и босоножки.

Правда, неясно, как долго продержится союз на этот раз. Судя по всему, у молодоженов уже возникли проблемы, так как они не могут договориться, какую фамилию будет носить малышка.

Звезда шоу "Дом-2" считает, что отчество девочке и так дает папа, имя выбирается вместе, поэтому фамилия должна остаться за ней. Новоиспеченный супруг против такой практики, хотя, по словам Ольги Жариковой, поначалу и согласился с женой.

Напомним, во время участия в проекте "Дом-2" девушка пыталась построить любовь с Александром Гобозовым, но у пары ничего не вышло. Как только они покинули периметр, сразу же разошлись.