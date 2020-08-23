Пресс-секретарь прокомментировал вести об исчезновении Овсиенко

Исчезновение вокалистки из публичного пространства прокомментировал ее пресс-секретарь Вячеслав. По словам представителя, с Татьяной Овсиенко все в порядке. Артистка действительно забросила свои станицы в соцсетях, так как "занята другими делами".
Пресс-секретарь артистки добавил, что после отмены режима самоизоляции фанатов Татьяны Овсиенко ожидает большой сюрприз. Знаменитость представит поклонникам "что-нибудь хорошее".
Более того, на 27 августа у Татьяны назначены съемки. Она станет гостьей передачи Максима Галкина. Выпуск программы шоумена будет посвящен поэтессе Ларисе Рубальской. 24 сентября автор текстов отпразднует 75-летие.
Напомним, в конце июля Татьяна Овсиенко стала гостьей программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". В студии артистка сообщила, что очень счастлива с нынешним мужем бизнесменом Александром Меркуловым. Артистка и ее супруг задумались о ребенке. Малыша пара собирается усыновить. Незадолго до съемок шоу Татьяна посещала детский дом, где познакомилась с замечательной малышкой. На момент записи "Судьбы человека" знаменитость раздумывала забрать ли кроху себе.
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