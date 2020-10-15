Татьяна Николаевна Овсиенко Певица

Татьяна окончила с отличием музыкальную школу, выступала в детском ансамбле "Солнышко", участвовала в программе "Веселые нотки".

Будущая звезда два года пела в ансамбле "Мираж" вместе с Ириной Салтыковой. Когда последняя ушла из группы, Овсиенко стала единственной солисткой.

В 1990 году Татьяна выступила на совместном концерте с известной певицей Сабриной, а через год - с группой "Вояж" собирала многочисленную аудиторию на концертах.

В конце 90-х годов певица совершила гастрольное турне по Германии, Израилю и США с концертными программами для русскоязычных жителей.

Затем в карьере певицы был перерыв. И только в 2004 году Татьяна исполнила песню группы "Мираж" на фестивале "Дискотека 80-х". Она спела популярный хит "Музыка нас связала" своим голосом под бурные аплодисменты зрителей.

Новым этапом в творчестве Овсиенко стала запись совместного сингла вместе со знаменитым певцом Дэном Маккаферти, солистом всемирно известной рок-группы Nazareth.

У Овсиенко есть приемный сын Игорь, который вместе с женой и ребенком живет в Америке.