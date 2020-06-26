"Жил в моей квартире": Овсиенко рассказала о связи с Николаевым

В эфире передачи "Судьба человека" Татьяна Овсиенко рассказала Борису Корчевникову, что Валерий Николаев был для нее близким человеком, но романтические отношения их не связывали. В 90-е певица по-дружески помогала мужчине.
"Валера жил в моей квартире, я пустила его на время. Он тогда только вернулся из Америки, обустраивался в Москве", – пояснила артистка. Кстати, Овсиенко не стала скрывать, что слух о романе с актером тогда сыграл ей на руку – это был хороший пиар.
Однако потом к Татьяне пришло понимание, что Валерия слишком много в ее жизни. Когда у актера появились работа и собственная квартира, певица стала все делать для того, чтобы быть счастливее. Она поняла – нужно больше времени уделять семье.
Сегодня Николаев отзывается об Овсиенко, как о "беспредельно добром" человеке. Актер не скрывает, что у него с Татьяной было много сложностей, ведь в какой-то момент их взгляды на жизнь перестали быть похожими. Разные рабочие графики сделали свое дело – певица и актер стали отдаляться друг от друга.
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