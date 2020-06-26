53-летняя Овсиенко готовится стать матерью

Татьяна Овсиенко в студии шоу "Судьба человека" рассказала о планах на будущее. Певица счастлива в союзе с бизнесменом Александром Меркуловым.

В 2002 году артиста усыновила мальчика по имени Игорь. Как-то раз звезда приехала в детский дом с выступлением. Там ей показали ребенка, которому срочно нужна была операция из-за врожденного порока сердца.

Исполнительница нашла врачей, который согласились взяться за малыша, оплатила все расходы и в итоге так привязалась к мальчику, что решила забрать его с собой. Как отметила Татьяна в студии программы "Судьба человека", Игорь еще в школе узнал, что приемный, однако молчал. Им удалось поговорить на эту тему, когда парень вырос.

Сейчас артистка счастлива в новых отношениях, ее избранником стал предприниматель Александр Меркулов. Они познакомились благодаря общим знакомым. Как заявила исполнительница в эфире шоу "Судьба человека", когда закрутился роман, мужчина был женат. Звезду ничто не остановило: влюбилась и поняла, что это ее человек.

Супруги мечтают о детях, однако в силу возраста у Татьяны Овсиенко родить уже не получится, поэтому она задумалась об усыновлении. Артистка несколько месяцев назад была в детском доме, и одна девочка запала ей в душу. Пара очень хочет забрать малышку себе, однако пока думает, ведь появление ребенка – ответственный шаг.