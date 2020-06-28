"Она уже не поднимется": Татьяна Овсиенко получила травму позвоночника в страшной аварии

Страшная авария произошла много лет назад, тогда знаменитость была солисткой коллектива "Мираж". В тот роковой вечер артистка опаздывала на концерт. Татьяна Овсиенко ехала на авто с водителем. "И в нас врезалась машина..." – вспомнила страшный эпизод знаменитость.
После случившегося Овсиенко несколько месяцев провела на больничной койке. Татьяна получила повреждение позвоночника и не могла самостоятельно ходить. Доктора разводили руками и говорили, что она останется инвалидом.
Выздороветь вокалистке помогла любовь к сцене. Как-то раз Овсиенко подслушала разговор коллег. На место Татьяны в "Мираже" искали новую солистку. "Она уже не поднимется, а концерты назначены..." – услышала артистка.
В тот момент певица поняла, что пора брать себя в руки. Татьяна заявила, что не откажется от гастролей. Концерты знаменитость давала сидя. На сцену Овсиенко брала с собой нашатырь, чтобы вдыхать, когда совсем невмоготу. Также вокалистка зажимала в руке иголку. Ею она колола себя, когда теряла сознание.
Татьяна Овсиенко признается, что в тот момент на первом месте у нее была карьера. Артистка получала от работы огромное удовольствие.
В те годы, по словам вокалистки, она практически ничего не зарабатывала. Ее гонорар составлял всего 30 рублей. Татьяна довольствовалась тем, что продюсер снимал квартиру в Москве и обеспечивал нарядами.
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