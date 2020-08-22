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"Безумие": похороны Легкоступовой повергли Азизу в шок

Азиза. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
20 августа состоялись похороны Валентины Легкоступовой. Близкие и коллеги артистки не могут поверить в случившееся.
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На Троекуровское кладбище пришли десятки людей, которые были знакомы с Валентиной Легкоступовой, в том числе преданные поклонники. Примечательно, что из шоу-бизнеса было мало людей. На церемонии прощания замечены Андрей Малахов, Светлана Лазарева, Сергей Пенкин.

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Побывавший на похоронах Михаил Муромов отметил, что проститься с Валентиной Валерьевной пришли самые верные друзья, которые посчитали нужным отдать дать артистке.

Некоторым присутствующим на церемонии становилось плохо, теряли сознание. Певица Азиза еле держалась на ногах, ведь она не могла свыкнуться с мыслью, что Легкоступовой больше нет. Ей казалось, что артистка откроет глаза и с улыбкой скажет: "Азизка, привет!".

"Для меня ее похороны – это безумие и кошмарный сон", – призналась Азиза.

Поклонники шептались, обсуждая внешний вид Легкоступовой в гробу. Многие отметили, что исполнительница хита "Ягода-малина" стала красивее, чем в при жизни: "Как куколка", "Краше Началовой".

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 55 году жизни от черепно-мозговой травмы. Следственный комитет проводит расследование, не исключая версию с убийством артистки.

Автор: 22 августа 2020, 10:42 Источник: Собеседник
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