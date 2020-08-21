Подруга сообщила об "отвратительном поступке" мужа Валентины Легкоступовой

Близкие пытаются прийти в себя после трагической смерти Валентины Легкоступовой, чуть более двух месяцев назад вышедшей замуж в третий раз. Многим подругам кажется странным то обстоятельство, что артистка по какой-то причине даже не познакомила их с новым избранником.

С тех пор, как стало известно о госпитализации Валентины Легкоступовой и о последовавшей за ней скорой смерти, ходят множество слухов о том, что ее третий муж Юрий Фирсов может быть причастен к трагедии, случившейся с артисткой. На этом фоне кажется странным и подозрительным тот факт, что многие подруги и друзья Валентины Легкоступовой не были с ним знакомы, а об их свадьбе узнали через Интернет.

Возможно, певица боялась неодобрения. Так, Светлана Лазарева прямо заявляет, что ей Юрий Фирсов неприятен. "Я видела эти эфиры с его участием. То, что это спектакль – даже говорить необязательно. Не было у него никакой любви к Вале, а был просто меркантильный интерес, скажем прямо, зрелого мужчины 58 лет", – сказала как отрезала Лазарева.

По ее мнению, если бы Фирсов действительно любил Легкоступову, то немедленно вызвал ей скорую помощь, когда та, по его словам, упала в ванной. "Это отвратительный поступок, когда он пошел и продолжил спать, зная, что его любимая женщина, как он кричит на каждом углу, упала, ударившись о кафельный пол", – заявила певица.

Для Светланы Лазаревой была неожиданностью весть о разводе подруги после 20 лет брака и свадьбе с яхтсменом Юрием Фирсовым. Певица призналась, что не стала бы поддерживать Валентину Легкоступову в этом решении. "Она вообще мне не говорила, что с кем-то живет. Мы с ней созванивались буквально недели четыре назад. Она мне рассказывала, как ей сделали пластику, что у нее еще отеки не прошли", – сообщила артистка.

Не знала о существовании Юрия Фирсова и другая приятельница Валентины Легкоступовой, певица Алиса Мон. "Что это за человек, я понятия не имею. Но то, что оба имели большое внешнее сходство – это факт. Я, когда его впервые увидела на фотографии, подумала: "Боже, как они похожи!" А потом посмотрела интервью Вали, которая говорила: "А вы знаете, мы с ним ведь так похожи!" Но это тоже знак для женщины: раз похожи, значит, друг другу принадлежим. Может, это повлияло на ее выбор", – высказала предположение певица.

В заключение Алиса Мон подчеркнула: "И я еще вот что должна обязательно сказать: Валя не пила. Это я могу подтвердить. Она всегда была в трезвом уме, здравой памяти и в очень хорошем энергичном состоянии. Уличить ее в пьянстве могут только враги".

Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа в больнице, не приходя в сознание. Туда певица поступила с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой из наркологической клиники, в которой проходила лечение после запоя. 20 августа состоялись похороны артистки.