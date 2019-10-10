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Нет больше сил терпеть: Ольга Жарикова подала на развод

Ольга Жарикова. Фото: instagram.com/jaricowa
Экс-участница проекта "Дом-2" Ольга Жарикова официально объявила о разводе. Ее брак окончательно разрушился всего спустя четыре месяца после свадьбы. 
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По словам девушки, она уже подала все необходимые документы. Звезда также нацелена поменять фамилию, так как после церемонии бракосочетания она стала Соловьевой-Жариковой. "Теперь хочу быть просто Жариковой", – заявила Ольга.

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Экс-участница телестройки успела удалить все фотографии с бывшим возлюбленным со своей страницы в "Инстаграм". В том числе она уничтожила свадебные снимки. Видимо таким образом знаменитость хочет доказать фолловерам серьезность намерений.

Тем временем, сам, пока еще супруг, Виктор Соловьев опровергает слова жены. Он настаивает на том, что впервые слышит о разводе.

Отметим, молодые люди были знакомы еще до "Дома-2". На проекте девушка строила любовь со скандальным Александром Гобозовым, но, тем не менее, создать прочный союз им не удалось. После выхода за ворота они тут же разбежались. 

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Публикация от Ольга �� Жарикова «ИнПодруга» (@jaricowa)

Тогда Ольга нашла поддержку в лице Виктора, и у них закрутился роман. Все шло хорошо, но незадолго до свадьбы Соловьев избил свою невесту. На удивление, Жарикова спустила эту ситуацию на тормозах и благополучно пошла под венец со своим обидчиком.

Судя по всему, девушка надеялась, что штамп в паспорте изменит ситуацию, но этого не произошло. По словам Ольги, муж продолжал поднимать на нее руку. Кроме того, она неоднократно ловила его на общении с другими женщинами. 

10 октября 2019, 12:23
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