Звезда "Дома-2" загремела в больницу из-за возможного выкидыша

Беременность звезды шоу "Дом-2" нельзя назвать легкой. Поначалу Ольга Жарикова страдала от токсикоза: будущая мама не могла нормально есть и спать.
Позже девушка узнала о гипертонусе матки. По словам личного врача Жариковой, подобный диагноз может неблагоприятно повлиять на развитие плода. Если блогер не займется здоровьем, это приведет к выкидышу.
После того как Ольга научилась контролировать тошноту и не реагировать на запахи, врачи сообщили еще одну "радостную" новость. Отказ от повседневного рациона – только начало испытаний участницы "Дома-2".
"Во второй раз лежу в больнице. Сейчас капают "Магнезиум", потому что поступила с гипертонусом матки", – написала модель.
Жарикова не унывает и борется за жизнь наследника. Девушку ждет второе плановое УЗИ, на котором будущие родители узнают пол первенца. Поклонники звезды шоу надеются, что Ольга скоро выйдет на связь и расскажет о состоянии малыша.
Напомним, что отцом будущего ребенка является экс-супруг участницы проекта "Дом-2". Виктор Соловьев поддерживает девушку и приходит на помощь в трудную минуту. Влюбленные часто расставались из-за агрессивного поведения молодого человека, но это не помешало Ольге Жариковой решиться на ребенка.
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